Воробьёв представил на форуме в Беларуси новый формат инфраструктуры для бизнеса

26 июня 2026, 12:23

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

О новом формате инфраструктуры для предпринимателей — государственных индустриальных парках (ГИП) — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и председателю Совета Нацсобрания Беларуси Наталье Кочановой на XIII Форуме регионов Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Форум проходит в Минске. На стенде Московской области размещён макет одного из государственных индустриальных парков — «Титана», расположенного в Ленинском округе.





«В индустриальном парке каждый инвестор приходит на все готовое. То есть это уже готовая инфраструктура, построенная, в том числе, за счет частных инвестиций», — сказал Андрей Воробьёв.

«Когда есть вода, тепло, электричество, мощности, дороги, конечно, бизнес пойдёт с удовольствием», — отметила Валентина Матвиенко.