Воробьёв представил на форуме в Беларуси новый формат инфраструктуры для бизнеса
О новом формате инфраструктуры для предпринимателей — государственных индустриальных парках (ГИП) — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и председателю Совета Нацсобрания Беларуси Наталье Кочановой на XIII Форуме регионов Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Форум проходит в Минске. На стенде Московской области размещён макет одного из государственных индустриальных парков — «Титана», расположенного в Ленинском округе.
«В индустриальном парке каждый инвестор приходит на все готовое. То есть это уже готовая инфраструктура, построенная, в том числе, за счет частных инвестиций», — сказал Андрей Воробьёв.Благодаря формату «всё включено» запустить производство в индустриальном парке предприниматель может за несколько месяцев. А вариант «лайт индастриал» предполагает размещение на территории ГИПа, помимо предприятий, административно-деловых зданий, парков, мест для отдыха и занятий спортом, магазинов, кафе и МФЦ.
«Когда есть вода, тепло, электричество, мощности, дороги, конечно, бизнес пойдёт с удовольствием», — отметила Валентина Матвиенко.Она также добавила, что на Московскую область приходится пятая часть взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией, и подчеркнула, что есть потенциал для роста.