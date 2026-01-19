Объявлены итоги «круглого стола» по поддержанию репродуктивного здоровья
19 ноября 2025 года в Комитете Совета Федерации по социальной политике прошел «круглый стол» о репродуктивном здоровье населения. Участники обсудили, как эта проблема влияет на демографическое благополучие страны.
Репродуктивное здоровье стало важным элементом национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Эти инициативы направлены на создание комфортных условий для рождения и воспитания детей, а также на сохранение здоровья подростков.
Государственные меры начинают приносить результаты. В 2024 году диспансеризацию прошли около 6,7 миллиона человек. 75% из них признали практически здоровыми, у 16% выявили факторы риска, а 9% нуждаются в лечении. За девять месяцев 2025 года проверили репродуктивное здоровье почти 11 миллионов граждан. Однако система здравоохранения сталкивается с задачей увеличения охвата. Планы включают диспансеризацию более 19 миллионов человек.
Эксперты подчеркнули важность определения антимюллерова гормона (АМГ) у женщин в возрасте 25–40 лет. Это исследование поможет выявить проблемы репродуктивного здоровья и сформировать положительные установки. Помимо этого, врачи продолжают назначать противозачаточные средства без необходимости, что задерживает выявление истинных причин заболеваний. Проблемы касаются и мужчин.
Участники также обсудили вовлечение работодателей в охрану репродуктивного здоровья работников. Эта проблема требует внимания и совместных усилий для улучшения ситуации. Эксперты призывают к активным действиям, чтобы предотвратить возможные угрозы в будущем.
