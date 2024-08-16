Россиянам предложили переодеть школьников

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В Государственной думе России предложили ввести единый стандарт спортивной формы для школьников, используя цвета флага России. С таким предложением выступил депутат ГД Сергей Колунов.
Как сообщает РИА Новости, по инициативе депутата, новая форма должна быть выполнена в цветах белого, синего и красного, и на ней должен присутствовать герб России. Предложение будет направлено министру просвещения Сергею Кравцову и министру спорта Михаилу Дегтяреву для рассмотрения.
Депутат считает, что унифицированная форма для уроков физкультуры поможет устранить различия между учениками, связанные с финансовыми возможностями, и снизит влияние модных тенденций на школьную среду. Колунов уверен, что эта мера будет способствовать уравниванию всех школьников и улучшению их учебного опыта.
Ранее сообщалось, что Московская область приняла 265 школьников из Белоруссии для культурного обмена и ознакомления с образовательными кластерами региона. Гостевая программа проходила в рамках межправительственных соглашений между Россией и Белоруссией, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
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Депутат считает, что унифицированная форма для уроков физкультуры поможет устранить различия между учениками, связанные с финансовыми возможностями, и снизит влияние модных тенденций на школьную среду. Колунов уверен, что эта мера будет способствовать уравниванию всех школьников и улучшению их учебного опыта.
Ранее сообщалось, что Московская область приняла 265 школьников из Белоруссии для культурного обмена и ознакомления с образовательными кластерами региона. Гостевая программа проходила в рамках межправительственных соглашений между Россией и Белоруссией, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
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Елена Перлова