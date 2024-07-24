Подмосковные школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Школьники из Московской области стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов, финал состоялся в рамках восьмой смены международного детского лагеря «Артек», сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«В финал от Подмосковья прошли 34 человека, двенадцать из них стали победителями, 22 — призёрами», — говорится в сообщении.Всего в финал конкурса, темой которого стали традиции и семейные ценности, вышли 700 ребят из российских школ и 193 представителя других стран. Победителями стали 300 человек, они выиграли главный приз — осеннее «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Ребята увидят Карелию, Уральские горы, озеро Байкал и космодром «Восточный».
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Лев Каштанов