Подмосковные школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 24 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, затруднения наблюдаются при проезде в сторону Москвы на двух федеральных трассах и восьми шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.