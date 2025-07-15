Пользователи соцсетей начали массово сжигать Лабубу из-за слухов о демоне

15 июля 2025, 18:50

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Пользователи соцсетей массово сжигают свои игрушки Лабубу из-за распространившихся слухов о демоне. Об этом пишет портал joe.co.uk.





Одна из пользовательниц TikTok опубликовала видео, на котором сжигает фигурку в костре. Она призвала не покупать Лабубу, поскольку они прокляты и разрушат жизнь их владельца.



В то же время пользователи соцсети Х начали сравнивать Лабубу с Пазузу – демоном ветров с телом человека, головой льва или собаки, львиными лапами и двумя парами крыльев. Данный демон фигурировал в фильме «Изгоняющий дьявола». По мнению юзеров, Пазузу сильно напоминает популярную игрушку.





«Внимание: Лабубу – это не игрушка. Это культ. Плюшевый сосуд для демона Пазузу. Каждый, кто приносит его домой, подписывает договор. Особенно, когда его дают ребёнку», – предупредил один из пользователей.