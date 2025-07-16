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В Китае девушка не смогла купить Labubu и покончила с собой в торговом центре

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В Китае девушка покончила с собой в одном из торговых центров. Как сообщает mk.ru со ссылкой на местные СМИ, китаянка расстроилась, что не смогла приобрести плюшевого монстра Labubu.



Отмечается, что перед этим посетители выстроились в очередь к автомату по продаже игрушек. Между ними произошел конфликт, из-за чего девушке не удалось купить фигурку. Она совершила самоубийство прямо в здании ТЦ.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей массово сжигают свои Labubu из-за распространившихся слухов о демоне. Один из них призвал не покупать игрушки, поскольку они прокляты и разрушат жизнь их владельца.

Лидия Пономарева

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