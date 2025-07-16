В Китае девушка не смогла купить Labubu и покончила с собой в торговом центре

16 июля 2025, 18:51

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В Китае девушка покончила с собой в одном из торговых центров. Как сообщает mk.ru со ссылкой на местные СМИ, китаянка расстроилась, что не смогла приобрести плюшевого монстра Labubu.