«Очень подозрительно»: Микробиолог уверен, что вспышка хантавируса произошла неслучайно
Микробиолог Никулин: Вспышка хантавируса может быть частью биологической войны
Вспышка хантавируса может быть частью плана глобальной элиты по сокращению населения Земли. Такое мнение высказал военный эксперт, микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
Напомним, ВОЗ подтвердила девять случаев заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius. Трое инфицированных, включая «нулевого пациента», погибли. Остальных госпитализировали.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Никулин отметил, что штамм хантавируса, передающийся от человека к человеку, вероятно, вывели в Южной Америке. Эксперт назвал странным факт распространения вируса по разным странам и не исключил, что это происходит искусственно.
«Хантавирус, который есть у нас в Евразии, — он от человека к человеку не передается. А тот, который в Южной Америке, — передается. То есть вирус уже преодолел этот барьер. Вообще у нас в последние годы появилось много новых необычных зоонозных заболеваний, которые стали вдруг на человека перескакивать — это все-таки, на мой взгляд, косвенное доказательство того, что все это дело искусственное», — подчеркнул Никулин.
В случае мутации вируса мир вступит в новую пандемию с карантинами и локдаунами, уверен микробиолог. В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что на данный момент случаев заражений в России не зафиксировано.
«Попадет вирус в Россию, потому что и военнопленные, и перемещенные лица на Украине. Хотят посадить на карантин. Тем более появились свидетельства, что в США уже запатентована вакцина от хантавируса в 2025 году, так что все готово. Можно снова всех сажать на карантин и устраивать локдауны», — сказал Никулин.
Тем не менее специалист объяснил, что природа стремится к равновесию. В этой связи очень опасный вирус не будет распространяться активно, а неопасный будет делать это активнее.