Вирусолог оценила необходимость жестких ограничений в РФ из-за хантавируса

12 мая 2026, 02:08

Вирусолог Малинникова отвергла необходимость карантина в РФ из‑за хантавируса

Фото: istockphoto/PIKSEL

Вводить общий карантин по всей России из‑за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике не требуется. Об этом в беседе с РИА Новости заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.





Эксперт пояснила, что карантинные меры могут применяться исключительно к людям, прибывающим из регионов, где зафиксировали вспышку хантавируса. В случае обнаружения симптомов заболевания их могут госпитализировать, но речь идет только об отдельных случаях, а не о массовой изоляции населения.



«Карантин может быть наложен только в отношении людей, которые приезжают из тех регионов, где этот хантавирус зафиксирован. Их могут положить в больницу, если обнаружат признаки заболевания. При этом условии возможны карантинные меры, а общий карантин по всей стране – нет», — сказала Малинникова.