Вирусолог оценила необходимость жестких ограничений в РФ из-за хантавируса

Вирусолог Малинникова отвергла необходимость карантина в РФ из‑за хантавируса
Вводить общий карантин по всей России из‑за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике не требуется. Об этом в беседе с РИА Новости заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
Эксперт пояснила, что карантинные меры могут применяться исключительно к людям, прибывающим из регионов, где зафиксировали вспышку хантавируса. В случае обнаружения симптомов заболевания их могут госпитализировать, но речь идет только об отдельных случаях, а не о массовой изоляции населения.
«Карантин может быть наложен только в отношении людей, которые приезжают из тех регионов, где этот хантавирус зафиксирован. Их могут положить в больницу, если обнаружат признаки заболевания. При этом условии возможны карантинные меры, а общий карантин по всей стране – нет», — сказала Малинникова.По словам специалиста, ситуацию позволяет держать под контролем система «Санитарный щит», которая оперативно выявляет потенциальные угрозы проникновения вирусов в страну. Кроме того, в РФ доступны специальные тестирования для диагностики хантавируса. Поэтому основной задачей сейчас является мониторинг и контроль за распространением инфекции, а не введение масштабных ограничительных мер.