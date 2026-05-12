Минздрав РТ опроверг данные о вспышке хантавируса в медучреждении Казани

12 мая 2026, 17:34

Фото: istockphoto/Niphon Khiawprommas

Министерство здравоохранения Татарстана официально опровергло сообщения о вспышке хантавирусной инфекции в одном из медицинских учреждений Казани. Информация поступила 12 мая.





В ведомстве заявили, что неизвестные распространили в ряде СМИ поддельное письмо, стилизованное под официальный документ, пишет «Татар-информ». Хантавирусы вызывают тяжёлые поражения лёгких (лёгочный синдром) и почек (геморрагическая лихорадка). Основными переносчиками являются грызуны, заражение человека происходит при вдыхании пыли с частицами их слюны, мочи или помёта.



В мае 2026 года внимание мировых СМИ приковано к реальной вспышке на круизном судне MV Hondius в Южной Атлантике. Там подтвердили несколько случаев инфицирования, три из которых закончились летальным исходом.



Пассажиров эвакуировали через Тенерифе и отправили на карантин в страны проживания, включая Германию и Францию. Всемирная организация здравоохранения подчёркивает — риск масштабной пандемии остаётся низким ввиду особенностей передачи вируса.



