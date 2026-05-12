Первый случай заражения хантавирусом зафиксировали в Испании

У испанского пассажира лайнера MV Hondius подтвердился хантавирус
Минздрав Испании подтвердил первое в стране заражение хантавирусом. Об этом сообщило ведомство на своей странице в социальной сети X.



Уточняется, что инфекцию обнаружили у одного из эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius. Накануне пациент сдал предварительный тест, который показал положительный результат. Теперь диагноз полностью подтвержден.

У других 13 граждан Испании, эвакуированных с лайнера и помещенных в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, хантавирус не обнаружили.

Ранее сообщалось, что всех пассажиров MV Hondius отправят на карантин. Они будут находиться в специальных условиях 42 дня.

Лидия Пономарева

