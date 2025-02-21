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«Очень прямолинейные»: китайский актер высказался о России

Актер из КНР Цзыся объяснил разницу между русским и китайским театрами
Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Театральный актер Су Цзыся, приехавший из КНР в Санкт-Петербург, объяснил разницу между русским и китайским театрами. По его словам, в России артисты не прячутся за масками и гримом, отдаляясь от своего персонажа, а наоборот пытаются стать им.
«Например, китайская опера, в которой актерам всегда наносится грим. Или традиционный китайский театр, в котором актеры всегда выступают под маской. В русском же театре такого нет. Я – это я. Актер выходит на сцену без масок», — пояснил он в беседе с «Петербургским дневником».
Цзыся добавил, что, на его личный взгляд, все русские люди от рождения уже актеры и актрисы, потому что внутри них чувствуется борьба. На такую мысль его натолкнуло творчество писателя Федора Достоевского. Именно этот внутренний конфликт, подчеркнул он, порождает в русских тягу к театру и искусству, чтобы с их помощью справиться с ним.
«Кроме того, русские люди очень прямолинейные. Если вы что-то любите или что-то ненавидите, вы прямо это показываете. Это как по системе Станиславского: «Я хочу – я делаю». Так, проживая в России, я понял, как родилась эта система. Потому что это ваши природные черты», — поделился актер.
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В Соцфонде объяснили, как купить жилье на материнский капитал
СФР РТ: заключение на покупку жилья за маткапитал можно получить в администрации
22 февраля 2025, 00:16

Фото: iStock/simpson33

Заключение о пригодности жилья для его покупки на средства материнского капитала можно получить в районной администрации после того, как комиссия проведет оценку. Об этом сообщили в отделении Соцфонда по Республике Татарстан, передает «Татар-информ».
После получения заключения владельцу сертификата нужно обратиться в СФР и подать заявление о покупке жилья за счет маткапитала. Такая процедура, отметили в ведомстве, поможет избежать случаев, когда материнский капитал тратится на некачественное или непригодное для жизни жилье.
«С начала запуска программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них более 11,7 тыс. – в проактивном режиме. Более 402,5 тыс. тысяч семей уже распорядились этими средствами. Улучшение жилищных условий стало самым популярным направлением, этим правом воспользовались более 321 тыс. семей», — поделились цифрами в пресс-службе СФР по РТ.
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В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19
22 февраля 2025, 00:13

Фото: istockphoto/Choreograph

В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передает «Татар-информ».
По ее информации, за минувшую неделю в регионе зафиксировали 15 827 случаев заражения респираторными инфекциями. Однако она подчеркнула, что такая динамика вполне свойственна сезону и погоде, потому об опасной эпидемиологической напряженности говорить не приходится.
«В последние недели прошлого года доля гриппа составляла два-три процента от общего количества заболевших острыми вирусными респираторными заболеваниями. На прошедшей недели доля составила уже 42 процента. По прежнему преобладает грипп А, но вместе с тем, доля гриппа B также прирастает – зарегистрировано 93 случая этой инфекции», — приводят в издании слова Авдониной.
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#орви
#коронавирус
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Стало известно, насколько вырастет объем мошенничества в России
Экономист Балынин: объем мошенничества в России вырастет в 1,5 раза за 2025 год
22 февраля 2025, 00:08

Фото: istockphoto.com/artoleshko

В 2025 году объем финансового мошенничества в России вырастет в 1,5-1,9 раз в сравнении с показателями 2024 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Балынин. По его информации, ущерб от действий аферистов в прошлом году превысил 27,5 млрд рублей.
Специалист также привел данные, согласно которым объем афер в России вырос в 1,75 раза с 2023 ​по 2024 годы, и темы роста, по его мнению, будут сохраняться на том же уровне ​и в 2025 году.
«Полагаю, что рост объема операций без добровольного согласия клиентов будет минимум в полтора раза выше данных 2024 года (соответственно рост до 40 млрд рублей), а максимальные значения я бы оценил в 52 млрд рублей», — спрогнозировал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов назвал самые распространенные ненадежные варианты паролей, которые легко могут взломать злоумышленники. Как сообщают «Известия», эксперт указал на пароли с последовательностью цифр от 1 до 9, с простыми словами по типу password и личными данными, такими как дата рождения или свадьбы, номер телефона или автомобиля. При этом Чугунов подчеркнул, что пароль — это первая и одна из наиболее важных линий защиты персональных данных.
«Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо «1» и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — приводит издание слова спикера.
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Стало известно, какие мужчины больше всего нравятся женщинам в России
Исследование: почти половине россиянок нравятся мужчины в форме
22 февраля 2025, 00:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Почти половине российских женщин нравятся мужчины в форме, так как они ассоциируются с чувствами ответственности, защищенности, дисциплинированности и организованности. К соответствующим выводам пршло исследование Lindaily. Второе место, как отмечается, заняли мужчины в костюме врача, третье — в полицейской форме, четвертое — в экипировке пожарных.
«Почти половина женщин — 49% — приписывают мужчинам в форме такие качества, как ответственность и способность вызывать чувство защищенности. 33% респонденток в большей степени ожидают от мужчин в форме дисциплинированности и организованности. Только 11% опрошенных считают, что форма может вызывать ассоциации с жестокостью и грубостью», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время сферы с самыми перспективными женихами россиянки назвали в рамках опроса от «Работы.ру». Как отмечает RT, изучивший итоги исследования, топ возглавили айтишники, работники нефтегазовой сферы и финансисты — 60%, 57% и 37% соответственно. Следом идут строители, работники сферы недвижимости, юристы и медработники.
«Замыкают десятку спортсмены (10%), представители ритейла и торговли (9%). По 8% набрали работники производства и агропрома, а также деятели культуры и искусства. Наименьшее число голосов у представителей транспортной и логистической отраслей», — говорится в материале.
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Губернатор Вологодской области Филимонов высмеял новости о своей кончине
21 февраля 2025, 22:29

Георгий Филимонов (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Телеграм-канале посмеялся над распространившимися в Сети фейками о своей кончине.
В сгенерированной в нейросети видео о «смерти губернатора» в новостном выпуске якобы гвоорят об экстренной госпитализации Георгия Филимонова с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Еще отмечалось, что он умер в реанимации. В ролике также упоминается «Новичок». Еще в новостном выпуске показывают якобы работу врачей, которые «всю ночь» боролись за жизнь Георгия Филимонова.

«Точно! Сам видел!», — прокомментировал видео губернатор Вологодской области.

Ранее в Следственном комитете России опровергли сообщения о начале расследования смерти русского писателя Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.

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