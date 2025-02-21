«Очень прямолинейные»: китайский актер высказался о России

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Театральный актер Су Цзыся, приехавший из КНР в Санкт-Петербург, объяснил разницу между русским и китайским театрами. По его словам, в России артисты не прячутся за масками и гримом, отдаляясь от своего персонажа, а наоборот пытаются стать им.
«Например, китайская опера, в которой актерам всегда наносится грим. Или традиционный китайский театр, в котором актеры всегда выступают под маской. В русском же театре такого нет. Я – это я. Актер выходит на сцену без масок», — пояснил он в беседе с «Петербургским дневником».Цзыся добавил, что, на его личный взгляд, все русские люди от рождения уже актеры и актрисы, потому что внутри них чувствуется борьба. На такую мысль его натолкнуло творчество писателя Федора Достоевского. Именно этот внутренний конфликт, подчеркнул он, порождает в русских тягу к театру и искусству, чтобы с их помощью справиться с ним.
«Кроме того, русские люди очень прямолинейные. Если вы что-то любите или что-то ненавидите, вы прямо это показываете. Это как по системе Станиславского: «Я хочу – я делаю». Так, проживая в России, я понял, как родилась эта система. Потому что это ваши природные черты», — поделился актер.Читайте также:
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