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В России начал расти приток иностранных туристов, особенно отдых в РФ популярен в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. К таким выводам пришло исследование сервиса «Островок». В этом году, как отмечается, объемы въездного туризма будут лишь увеличиваться.
«В числе прочего этому способствуют увеличение срока действия и кратности российских электронных виз для иностранных туристов, а также расширение географии и увеличение числа рейсов в страны Ближнего Востока, в частности запуск прямого авиасообщения с Саудовской Аравией», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.В то же время вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян прокомментировал закрытие более 160 отелей в Турции после трагического пожара в провинции Болу. В беседе с RT эксперт заверил, что российский туристический рынок не почувствует последствий этого решения, так как на побережье количество отелей переваливает за 5000. К тому же, подчеркнул он, данные отели остановят свою деятельность не навсегда.
«Тем более они не закрываются надолго. Им дается от 60 до 90 дней на исправление недостатков. Они просто проверят пожарную сигнализацию, улучшат что-то, и к 1 июня все будет работать», — поделился Мкртчян.Читайте также:
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