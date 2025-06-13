«Очень вас люблю»: Ирина Волк публично выразила поддержку Маргарите Симоньян из-за комы Кеосаяна
Ирина Волк пожелала Маргарите Симоньян сил из-за комы Тиграна Кеосаяна
Ирина Волк публично поддержала главного редактора RT Маргариту Симоньян, супруг которой находится коме уже несколько месяцев. В своем Телеграм-канале официальный представитель МВД России пожелала Тиграну Кеосаяну здоровья, а его жене — сил пережить все трудности.
12 июня в Сочи в рамках II Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» прошла премьера картины Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча». Своим мнением о фильме захотела поделиться Ирина Волк, которая отметила, что высоко оценила работу режиссера. Со слов представителя МВД, они смотрели картину всей семьей.
«Всем, кто еще не видел ленту режиссера Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян (она выступила автором сценария) «Семь дней Петра Семеныча», могу порекомендовать обязательно посмотреть», — призналась генерал-майор полиции.
Еще она решила публично обратиться к звездной паре со словами поддержки. Ирина Волк выразила надежду на то, что возлюбленный Симоньян пойдет на поправку, и их семья справится со всеми трудностями.
«Здоровья нашему дорогому Тиграну и сил Маргарите, очень вас люблю», — написала представитель МВД.
В своем Телеграм-канале главный редактор RT поблагодарила Волк.