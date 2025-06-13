«Тигран проснется»: Симоньян о надежде на возвращение мужа из комы
Маргарита Симоньян представила фильм Кеосаяна, находящегося в коме
Главный редактор RT Маргарита Симоньян представила новый фильм своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме. Гала-премьера картины «Семь дней Петра Семеныча» состоялась в Сочи в рамках фестиваля «Евразия-Кинофест». Симоньян выразила надежду, что это не последний проект артиста и поблагодарила всех за поддержку.
По словам журналистки, сценарий фильма был основан на ее рассказе, а работа над картиной велась весь прошлый год. Она отметила, что в процессе работы они с мужем часто спорили, но результат превзошел все ожидания. Пишут РИА Новости.
«А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один», — заявила Маргарита Симоньян.Напомним, Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в декабре 2024 года и сейчас находится в коме. Симоньян ежедневно навещает мужа в больнице и надеется на его выздоровление.