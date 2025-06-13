«Тигран проснется»: Симоньян о надежде на возвращение мужа из комы

Маргарита Симоньян представила фильм Кеосаяна, находящегося в коме
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/@msimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян представила новый фильм своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме. Гала-премьера картины «Семь дней Петра Семеныча» состоялась в Сочи в рамках фестиваля «Евразия-Кинофест». Симоньян выразила надежду, что это не последний проект артиста и поблагодарила всех за поддержку.



По словам журналистки, сценарий фильма был основан на ее рассказе, а работа над картиной велась весь прошлый год. Она отметила, что в процессе работы они с мужем часто спорили, но результат превзошел все ожидания. Пишут РИА Новости.

«А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один», — заявила Маргарита Симоньян.
Напомним, Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в декабре 2024 года и сейчас находится в коме. Симоньян ежедневно навещает мужа в больнице и надеется на его выздоровление.

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Виктория Иванченко

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