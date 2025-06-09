Маргарита Симоньян носит на руке браслет супруга Кеосаяна с ликами святых и пропуск к нему в реанимацию
Маргарита Симоньян носит на руке браслет супруга Кеосаяна с ликами святых
Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян появилась на шоу «Соловьев Live» с двумя браслетами на руках, что привлекло внимание публики. Один был с образами святых, а другой розового цвета. Как оказалось, они посвящены супругу Маргариты Тиграну Кеосаяну, находящемуся в реанимации.
«Это Тиграна браслет с маленькими образами святых. В храмах такие продаются. Он у него на прикроватной тумбочке всегда лежал, а я решила носить, пока Тигран не вернется к своей тумбочке. Тогда обратно положу. А если Вы про розовый, то это не браслет, а пропуск к нему в реанимацию. Я не снимаю, чтобы не стоять за ним заново в больнице каждый день», — цитирует Маргариту Starhit.
Режиссер Тигран Кеосаян был госпитализирован в больницу в декабре прошлого года. У него была зафиксирована клиническая смерть. С тех событий муж Симоньян находится в реанимации.
Как рассказывала Маргарита в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, сейчас Тигран начал реагировать на внешний мир. Кеосаян отвечает жене с помощью моргания и других телодвижений. При этом говорить режиссер пока не может. При этом в лечении режиссера наблюдается прогресс, так как раньше Тигран никак не реагировал на других. Несмотря на это, врачи не рискуют давать прогнозы о дальнейшем состоянии Тиграна.