Маргарита Симоньян носит на руке браслет супруга Кеосаяна с ликами святых и пропуск к нему в реанимацию

09 июня 2025, 00:05

Маргарита Симоньян носит на руке браслет супруга Кеосаяна с ликами святых

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян появилась на шоу «Соловьев Live» с двумя браслетами на руках, что привлекло внимание публики. Один был с образами святых, а другой розового цвета. Как оказалось, они посвящены супругу Маргариты Тиграну Кеосаяну, находящемуся в реанимации.







«Это Тиграна браслет с маленькими образами святых. В храмах такие продаются. Он у него на прикроватной тумбочке всегда лежал, а я решила носить, пока Тигран не вернется к своей тумбочке. Тогда обратно положу. А если Вы про розовый, то это не браслет, а пропуск к нему в реанимацию. Я не снимаю, чтобы не стоять за ним заново в больнице каждый день», — цитирует Маргариту Starhit.