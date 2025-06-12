«Вы очень наблюдательны»: Симоньян объяснила, почему ей запрещено сразу выкладывать фото
Маргарита Симоньян объяснила, почему ей запрещено сразу выкладывать фото
Журналистка Маргарита Симоньян не выкладывает фото сразу из соображений безопасности. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале, обратив внимание на то, что одна из ее подписчиц весьма наблюдательна.
Однажды Симоньян спросила поклонников о месте своей прогулки с детьми, выложив соответствующий снимок. Одна пользовательница указала точный день, когда была сделана фотография.
«Вы очень наблюдательны. По соображениям безопасности мне запрещено выкладывать фото и видео откуда-либо тогда, когда я еще там нахожусь. Поэтому мои фото всегда опаздывают», — ответила ей Симоньян.
Фанаты поддержали журналистку, подчеркнув, что безопасность — это самое главное. Аудитория пожелала здоровья мужу телеведущей Тиграну Кеосаяну.