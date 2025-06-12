«Вы очень наблюдательны»: Симоньян объяснила, почему ей запрещено сразу выкладывать фото

12 июня 2025, 18:44

Маргарита Симоньян объяснила, почему ей запрещено сразу выкладывать фото

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram/@msimonyan)

Журналистка Маргарита Симоньян не выкладывает фото сразу из соображений безопасности. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале, обратив внимание на то, что одна из ее подписчиц весьма наблюдательна.





Однажды Симоньян спросила поклонников о месте своей прогулки с детьми, выложив соответствующий снимок. Одна пользовательница указала точный день, когда была сделана фотография.





«Вы очень наблюдательны. По соображениям безопасности мне запрещено выкладывать фото и видео откуда-либо тогда, когда я еще там нахожусь. Поэтому мои фото всегда опаздывают», — ответила ей Симоньян.