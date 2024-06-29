Очередь в детский сад: как в нее встать и как проверить

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2024 год объявлен Годом семьи в России. Государство делает особый упор в вопросе поддержки воспитания детей, чему способствуют и детские сады. Подробнее о том, как записать ребенка в детский сад, в материале «Радио 1».
Обстановка с записью в детский сад в 2024 годуИ что предлагают улучшить.
По словам Владимира Путина, на данный момент проблемы детсадовских мест полностью решена в 64 регионах России. Вместе субъекты Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов до сих сталкиваются с проблемой недостатка мест, для решения которых начиная с 2025 года начнется финансирование детсадовских учреждений из федерального бюджета.
Когда нужно вставать в очередь в детский садПостановка ребенка в детский сад предполагает, что чем раньше – тем лучше. По закону это можно сделать почти сразу после появления малыша на свет, как только он получит свидетельство о рождении.
С какого возраста ребенка, в какое время года лучшеВ 1-1,5 года можно отдать малыша в ясли. Тем не менее специалисты рекомендуют делать в это в крайнем случае, так как маленькие дети нуждаются в постоянном контакте с мамой. Возраст, когда психика подготовлена к посещению детского сада, – три года. Поэтому рекомендуется отдавать ребенка в данном возрасте и, что важно, в последний месяц лета, что позволит плавно войти в осеннее межсезонье и снизить риск заболеваний.
Как встать в очередь в детский сад в 2024 годуПорядок постановки в очередь регулируется местным законодательством, но есть и универсальные способы записи ребенка в детский сад.
Обратиться напрямую в детскийЗаявление можно составить на приеме у заведующей, дополнив его пакетом необходимых документов. На руки родители получают талон, который подтверждает постановку на учет. Раз в год, весной, необходимо посещать детский сад для подтверждения того, что место все еще необходимо.
Через МФЦТребуется прийти в отделение, получить талон электронной очереди и дождаться приема. После нужно заполнить бланк заявления и приложить к нему пакет документов. Заявление получит индивидуальный номер для отслеживания в очереди.
С помощью госуслугНа главной странице нужно выбрать раздел «Дети. Образование», после – услугу «Запись в детский сад» и заполнить заявление. В нем укажите дату, когда желаете отправить ребенка в детский сад, предпочтения по группе и график пребывания. Также можно выбрать несколько подходящих детских садов. После регистрации заявки и подтверждения указанных данных в личный кабинет будет отправлено уведомление о регистрации. Оно включает в том числе индивидуальный номер для отслеживания заявки.
Перечень документов для записи в детсадНезависимо от способа подачи заявления – лично или через портал «Госуслуги» – необходимы следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, подтверждающий личность родителя или законного представителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий личность ребенка.
3. Документ, подтверждающий место жительства ребенка (так, например, может помочь справка с места жительства или свидетельство о регистрации).
4. Документов, подтверждающие право на льготы при зачислении в детский сад.
Как проверить очередь в детский садДля проверки очередь в детский сад необходимо:
1. Зайти на портал «Госуслуги».
2. На главной странице в разделе «Сервисы» найти «Проверка заявления в детский сад».
3. Нажать «Проверить».
Далее потребуется выьбрать способ проверки – по СНИЛС ребенка или родителя или по персональным данным ребенка – и ввести информацию для проверки статуса очереди.
Кто имеет право попасть в детский сад без очередиВнеочередным правом на зачисление в детский сад обладают дети:
1. Прокуроров.
2. Судей.
3. Чернобыльцев.
4. Сотрудников Следственного комитета (СК) РФ.
5. Граждан из подразделений особого риска.
6. Погибших участников боевых действий на Украине.
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