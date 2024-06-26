В Люберцах построят детский сад на 350 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построят в деревне Жилино городского округа Люберцы, проект получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В здании общей площадью около 5.1 тыс. квадратных метров предусмотрены помещения для групп, музыкальный зал на первом этаже и спортзал — на втором. У младших групп будут отдельные выходы на игровые площадки с южного и северного торцов здания, выход для старших групп предусмотрен в центре восточной стороны», — говорится в сообщении.На прилегающей территории оборудуют игровые зоны, теневые навесы, а также проведут озеленение.
Строительство должно начаться в четвёртом квартале текущего года.
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