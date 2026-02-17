«Очередная порция осадков»: 19 февраля в Москве вновь ожидается мощный снегопад

17 февраля 2026, 15:52

Синоптик Тишковец: Балканский циклон принесет еще до 23 см снега в Москву

Фото: iStock/MarianVejcik

Снежный покров в Москве может вырасти еще на 23 сантиметра из-за Балканского циклона. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





Он уточнил, что на сегодняшний день высота снежного покрова в Москве составляет порядка 46 сантиметров, а в Подмосковье местами достигает 78 сантиметров.





«В ближайшие дни ожидается затишье, а в четверг (19 февраля) новая волна снегопадов с Балканским циклоном. Он принесет более теплый воздух средиземноморского происхождения, но и очередную порцию осадков», — отметил Тишковец в разговоре с Москвой 24.

«Снег будет идти сильный, местами очень сильный. Особенно в восточных и юго-восточных районах области. Усиление ветра в порывах возможно до 10-15 м/c. Это приведёт к образованию метелей», — предупредил синоптик.