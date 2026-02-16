«Снега будет больше»: Синоптик сделала неутешительный прогноз для москвичей

16 февраля 2026, 14:39

Метеоролог Позднякова: оттепели в Москве не ожидается до начала марта

Фото: Istock/MahmutSonmez

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца февраля сохранится холодная погода без оттепелей.





В беседе с «NEWS.ru» Позднякова отметила, что в ближайшие дни столицу ожидают обильные снегопады. По словам метеоролога, температура воздуха всю неделю будет оставаться отрицательной, опускаясь на 5–10 градусов ниже климатической нормы.

«Снега будет больше. За сегодняшний день мы ожидаем прирост снежного покрова. Четверг и пятница тоже будут с осадками, местами сильными, потому что мы будем находиться вблизи центра южного циклона. Что будет в марте, сказать сложно. Мы все хотим, конечно, более тёплой погоды, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном», — пояснила Татьяна.