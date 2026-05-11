«Очевидный эпизод»: Адвокат раскрыл, что Губина могут признать потерпевшим по одному делу

11 мая 2026, 17:12

Адвокат Жорин: Губина могут признать потерпевшим по делу о порче имущества

Андрея Губина, который много лет назад отказался от публичных выступлений и появления на телевидении, могут признать потерпевшим по делу о порче имущества. По данным СМИ, поклонница несколько лет преследует музыканта. Девушка дежурит у его квартиры, оставляет послания с признаниями в любви и однажды нанесла маркером рисунок на горный велосипед исполнителя, находившийся возле жилья.





Как сообщил «Абзацу» адвокат Александр Жорин, для этого певцу необходимо лично обратиться в полицию, а факт причиненного ущерба должен быть подтвержденным. Собеседник уточнил, что ответственность за сталкинг (преследование) в российском законодательстве отсутствует, хотя соответствующая норма предлагалась парламентариями.





«Любовные письма, если в них нет угроз, оскорблений, вымогательств, распространения личных данных, состава правонарушения обычно не образуют. Наиболее очевидный эпизод — надпись маркером на сиденье велосипеда. Если это повлекло повреждение имущества, но без значительного ущерба, речь может идти о статье 7.17 КоАП. Санкция — административный штраф от 300 до 500 рублей», — прокомментировал юрист.