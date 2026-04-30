У подъезда дежурят фанатки, а налоговая ждет 2,5 млн: почему Губин скрылся в Подмосковье?
Андрей Губин встретил 52-летие в арендованном доме в Подмосковье. Певец уехал из квартиры в центре Москвы из-за шума ремонта под окнами. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
С утра поклонницы с букетами приходили к его подъезду. Артист заранее попросил соседок забрать цветы, чтобы они не завяли. Близкие говорят, что рядом с жильем кладут асфальт и приводят в порядок тротуар. Гул техники сильно раздражал исполнителя, поэтому он перебрался за город к другу.
Фанатское сообщество каждый год собирает деньги на подарок. Обычно певцу дарят сертификат в спортивный магазин или конверт с наличными. В прошлом году поклонницы передали ему 70 тысяч рублей.
При этом Губин отмечает праздник с крупным долгом перед налоговой. Сумма недоимки приблизилась к 2,5 млн рублей. Несмотря на это, музыкант регулярно получает солидные авторские отчисления за старые хиты.
