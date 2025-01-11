На Кубани локализовали вылившийся из танкера «Волгонефть-239» мазут

Видео: telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»
Мазут, вылившийся из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия, был локализован при помощи боновых заграждений, которые собрали нефтепродукт в узкую полосу вдоль береговой линии. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
На мелководье специалисты вручную натянули дополнительные заграждения, чтобы не допустить распространения загрязнения. Для оперативной очистки нефтепродукта с поверхности воды его максимально приблизили к берегу.
Ранее сообщалось, что инцидент с мазутом произошел после того, как в Керченском проливе 15 декабря во время шторма потерпели крушение два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 членов экипажа, один из них погиб.
В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На месте работают спасатели и волонтеры, которые собирают загрязненный грунт и обрабатывают акваторию сорбентами. Дополнительно созданы шесть центров для спасения пострадавших от мазута птиц.
Работы продолжаются и в ночное время: смесь мазута с водой собирают вручную и тяжелой техникой, затем грузят в полиэтиленовые мешки и вывозят на сертифицированное предприятие для утилизации.
В районе порта Тамань возвели временную дорогу длиной 10 метров, чтобы техника могла свободно добраться до места разлива. Власти региона отметили, что для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения нефтепродукт прибивают к берегу лопатами.
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Ранее сообщалось, что инцидент с мазутом произошел после того, как в Керченском проливе 15 декабря во время шторма потерпели крушение два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 членов экипажа, один из них погиб.
В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На месте работают спасатели и волонтеры, которые собирают загрязненный грунт и обрабатывают акваторию сорбентами. Дополнительно созданы шесть центров для спасения пострадавших от мазута птиц.
Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
Работы продолжаются и в ночное время: смесь мазута с водой собирают вручную и тяжелой техникой, затем грузят в полиэтиленовые мешки и вывозят на сертифицированное предприятие для утилизации.
В районе порта Тамань возвели временную дорогу длиной 10 метров, чтобы техника могла свободно добраться до места разлива. Власти региона отметили, что для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения нефтепродукт прибивают к берегу лопатами.
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Мария Моисеева