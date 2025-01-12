Глава МЧС Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута

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Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации разлива мазута в Чёрном море. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что министр и представители штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, в воскресенье утром прибыли в Анапу. Федеральный штаб будет работать на месте происшествия до полной ликвидации разлива нефтепродуктов.
В пресс-службе уточнили, что в штаб пошли сотрудники различных федеральных министерств и ведомств.
Куренков лично контролирует ход работ на загрязнённом побережье. После он проведёт заседание правительственной комиссии, на котором будут выработаны дополнительные меры для скорейшей ликвидации утечки.
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В пресс-службе уточнили, что в штаб пошли сотрудники различных федеральных министерств и ведомств.
Куренков лично контролирует ход работ на загрязнённом побережье. После он проведёт заседание правительственной комиссии, на котором будут выработаны дополнительные меры для скорейшей ликвидации утечки.
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Анастасия Чинкова