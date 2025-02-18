Синоптик рассказала, когда в Москве ожидается потепление

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В Москве и области на этой неделе ночи останутся холодными, но наметится тенденция к снижению морозов. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, потепление в столице ожидается после 23 февраля.
«В первой половине недели столичный регион останется в тыловой, холодной части высотного, мощного циклона, который сейчас центром располагается над Полярным Уралом. Поэтому ночи у нас сохранятся довольно холодными, хотя в принципе тенденция к снижению морозной ситуации у нас наметится», — поделилась синоптик в беседе с «Известиями».В свою очередь глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов добавил, что в последние дни февраля в Москве уже может наступить даже оттепель. В разговоре с RT метеоролог подчеркнул, что в течение этой недели морозы сохранятся.
«Потеплеет в столичном регионе не раньше 25—26 февраля, когда ночная температура может составить -5 °С. А в последние дни февраля возможна даже оттепель», — отмечает сетевое издание.Читайте также:
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