Синоптик назвала дату аномального потепления в Москве

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В начале марта в Москве ожидается аномальное потепление, температура может подняться до +4 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, метеорологическая весна может прийти в столицу уже 8 марта.
«Температура воздуха в начале марта будет выше климатической нормы. Ночью может быть слабый минус, а днем — слабый плюс. Существенных осадков в первых числах не прогнозируется. В следующие выходные температура воздуха в дневные часы может прогреться до плюс 4 градусов», — поделилась метеоролог в беседе с АГН «Москва».В то же время в Новокузнецке и вовсе готовятся к подтоплению пяти районов города и 2000 домов из-за весеннего паводка, сообщает «Сiбдепо», ссылаясь на главу райцентра Дениса Ильна. Коммунальщики начали очищать верховой откос и водозащитную дамбу, чистить русла рек, сбивать снег и наледь.
«Если в городе пойдет потепление еще до наступления паводка, то специалисты расчистят входные и выходные оголовки водосбросных сооружений, проведут ревизию закрытой дренажно-сбросной сети с головным сооружением и стационарной режимной сетью, запорной арматуры шандорных затворов», — отмечает издание.Читайте также:
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