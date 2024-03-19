Одесситка Регина Тодоренко получила российское гражданство

В подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново» в этом году отдохнут около 3 тыс. детей участников спецоперации. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы. Там напомнили, что в Московской области реализуются многочисленные меры поддержки для участников СВО и их семей. Одна из них – это летний отдых детей по бесплатным льготным путёвкам. Эта мера была введена в регионе с прошлого года.