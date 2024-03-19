Одесситка Регина Тодоренко получила российское гражданство

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Уроженка Одессы, российская телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство РФ, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее стало известно, что телеведущая подала документы в ФНС, чтобы платить налоги в качестве гражданки РФ. Её ИП имеет право заниматься шоу-бизнесом и вести торговую деятельность.
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