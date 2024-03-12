«А что такого?»: Сваха из «Давай поженимся!» оценила предложение искать любовь на выборах

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Телеведущая Роза Сябитова оценила предложение заместителя премьер-министра республики Татарстан Лейлы Фазлеевой искать любовь на президентских выборах. В разговоре с Life.ru главная сваха страны сочла реальным шанс найти вторую половинку на избирательном участке.
«Будьте внимательны, улыбайтесь, будьте доброжелательны, а если к вам обращаются с желанием поздороваться — здоровайтесь. А если кто-то хочет с вами познакомиться — знакомьтесь. А что такого, собственно говоря? Будьте открыты к этому!» — заявила Сябитова.Сваха также призвала граждан помнить, что в первую очередь они идут на выборы.
Ранее в Госдуме предложили признать Аллу Пугачёву иноагентом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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