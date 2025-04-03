Одесский спектакль провалился в Европе из-за смены языка с русского на украинский

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Спектакль Драматического театра из Одессы провалил гастроли в Латвии из-за смены языка. Об этом пишет издание EADaily.
Отмечается, что показ пьесы «Будьте вы счастливы!», поставленной по произведению драматурга Александра Володарского, оказался под угрозой срыва в Прибалтике. Всё из-за того, что постановщики, не уведомив организаторов выступления, сменили язык с русского на украинский.
В результате, жители Литвы и Латвии, пришедшие на спектакль, не поняли ни слова и покинули зал в Риге, назвав произошедшее «обманом».
Один из недовольных зрителей в беседе с изданием прокричал: «Позор организаторам и артистам!». Он отметил, что 80% зрителей ушли в первой половине представления, после чего призвал соотечественников сдавать уже купленные билеты.
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В результате, жители Литвы и Латвии, пришедшие на спектакль, не поняли ни слова и покинули зал в Риге, назвав произошедшее «обманом».
Один из недовольных зрителей в беседе с изданием прокричал: «Позор организаторам и артистам!». Он отметил, что 80% зрителей ушли в первой половине представления, после чего призвал соотечественников сдавать уже купленные билеты.
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Анастасия Чинкова