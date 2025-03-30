В Киеве избили бойца ВСУ за замечания о русской музыке в публичном месте

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили за замечание компании, прослушивающей музыку на русском языке в публичном месте. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что конфликт между военным ВСУ и компанией отдыхающих граждан произошёл в минувшую субботу. Мужчина наехал на киевлян, которые слушали русскую музыку, после чего произошла драка. В результате бойцу нанесли телесные повреждения.
Волонтёр ВСУ Марьяна Чикало в своих соцсетях опубликовала пост, в котором представила подробности произошедшего. Она утверждает, что пострадавший военный, его супруга и она сама «едва не были забиты до смерти» после того, как сделали замечание.
Напомним, что 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по государственному и международному законодательству отсутствуют правовые основания для введения ограничений на прослушивание композиций российских исполнителей.
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Волонтёр ВСУ Марьяна Чикало в своих соцсетях опубликовала пост, в котором представила подробности произошедшего. Она утверждает, что пострадавший военный, его супруга и она сама «едва не были забиты до смерти» после того, как сделали замечание.
Напомним, что 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по государственному и международному законодательству отсутствуют правовые основания для введения ограничений на прослушивание композиций российских исполнителей.
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Анастасия Чинкова