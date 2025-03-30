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В Киеве избили бойца ВСУ за замечания о русской музыке в публичном месте

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили за замечание компании, прослушивающей музыку на русском языке в публичном месте. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что конфликт между военным ВСУ и компанией отдыхающих граждан произошёл в минувшую субботу. Мужчина наехал на киевлян, которые слушали русскую музыку, после чего произошла драка. В результате бойцу нанесли телесные повреждения.

Волонтёр ВСУ Марьяна Чикало в своих соцсетях опубликовала пост, в котором представила подробности произошедшего. Она утверждает, что пострадавший военный, его супруга и она сама «едва не были забиты до смерти» после того, как сделали замечание.

Напомним, что 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по государственному и международному законодательству отсутствуют правовые основания для введения ограничений на прослушивание композиций российских исполнителей.

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Съёмочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар украинского дрона в Горловке
30 марта 2025, 19:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Съёмочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар дрона ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала.
Отмечается, что съёмочная группа канала «Вести.Донецк» попала под удар украинского беспилотника во время выполнения редакционного задания.

Дрон целился по автомобилю, на котором ехали журналисты. Водителю удалось увернуться от прямого удара. Взрыв дрона произошёл в нескольких метрах. Аппарат разорвался на множество осколков, часть из которых попала в машину.

В результате взрыва были контужены водитель и телеоператор. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Раскрыты страны, помогавшие Украине готовить атаку на Крымский мост
NYT: Украина готовила атаку на Крымский мост вместе с США и Британией
30 марта 2025, 19:32

Фото: iStock/gutaper

Атака украинских войск на Крымский мост в августе 2024 года была частью совместной операции под названием Lunar Hail («Лунный град»), разработанной Киевом совместно с военными США и Великобритании. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что американские и британские офицеры контролировали почти все детали каждого удара, начиная от определения координат и заканчивая расчётом траектории движения ракет.

По плану Украины и её союзников, для атаки наиболее уязвимых частей конструкции предполагалось применить ракеты ATACMS производства США. После них в дело должны были вступить беспилотные катера, которые должны были подорвать несколько опор моста.

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Минобороны: Российские войска освободили село Запорожье в ДНР
30 марта 2025, 15:28

Фото: istockphoto/Diy13

Подразделения российских войск полностью завершили освобождение населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. В наступательной операции участвовали части войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в ведомстве добавили, что российские военные поразили формирования четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады национальной гвардии в районах других населенных пунктов ДНР.

В ходе попыток сдерживания наступательных действий российских войск противник потерял до 510 военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. ВС РФ продолжают продвижение вглубь оборонительных позиций ВСУ, заключили в Минобороны РФ.

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Житель Днепропетровска продаёт через Интернет тяжёлый танк Т10-М
30 марта 2025, 14:58

Фото: istockphoto/RobsonPL

В украинском Днепропетровске местный житель выставил на продажу тяжёлый танк Т10-М советских времён. За боевую машину он просит 7,3 миллиона гривен (примерно 15 миллионов рублей - ред.).
Скриншот объявления о продаже бронетехники, снабжённого фотографией, опубликовал телеграм-канал «Сигнал». Журналисты предположили, что продавец, как и многие сейчас на Украине, находится в нелёгком финансовом положении, поэтому он счёл, что любые средства заработка хороши, а потому начал приторговывать танками. Остаётся только гадать, действительно ли ему принадлежит бронированный монстр, которого он выставил на продажу, или это просто мрачноватая шутка.

Машина Т-10М является символом конца эпохи тяжёлых танков в СССР. Он стал последним советским тяжеловесом и уступил место основным боевым танкам, более лёгким и маневренным.

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#танки
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МО РФ: Российские войска нанесли ракетный удар по подразделениям СБУ и ГУР
30 марта 2025, 14:41

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины. В результате успешной атаки уничтожено до 170 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также добавили, что комбинированными ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, несколько складов боеприпасов, цех по сборке дронов и склад, где они хранились.

Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники противника в 140 районах. Всего за прошедшую неделю военнослужащие Вооружённых сил РФ нанесли семь групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

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