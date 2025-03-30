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Во время оккупации Курской области солдаты ВСУ разбили голову жителю Казачьей Локни за незнание украинского языка. Об этом рассказала супруга пострадавшего агентству РИА Новости.
«Были такие (украинские военные), которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову», — рассказала изданию женщина.
Как оказалось, солдаты регулярно избивали ее супруга под разными предлогами. К тому же военные в один из разов поставили жителей на колени и начали стрелять по земле возле их колен.
Во время оккупации супруги пошли за пайками. В этот момент украинский солдат сказал, что при его желании он бы всех жителей порезал на лоскуты.
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Иван Мусатов