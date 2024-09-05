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В подмосковные школы пошли более 560 детей из Курской области

05 сентября 2024, 17:09
Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

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Обучение в подмосковных учреждениях образования начали более 560 детей школьного возраста из Курской области. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.


«Мы оперативно разместили жителей Курской области. В основном это дети и их родители. Сейчас 566 мальчишек и девчонок пошли в наши школы. Для них организованы питание и подвоз к месту учёбы. Важно, чтобы мы сопровождали эти процессы, чтобы у детей были сезонная одежда, все учебники и канцелярия», – сказал Брынцалов.
По его словам, Московская область активно помогает курянам. Например, в четверг из Мытищ отправился уже четвёртый региональный гуманитарный конвой. В составе груза – предметы первой необходимости, продукты и одежда. С момента начала трагических событий единороссы вместе с жителями собрали более 46 тонн гумпомощи.

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#игорь брынцалов
#курская область
#гуманитарная помощь
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#подмосковье
#московская область
В Подмосковье специалисты ухаживают за львятами, которые стали жертвами уличных фотографов
05 сентября 2024, 17:19

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

2 маленьких львенка, мальчик и девочка, пострадали от жестокого обращения уличных фотографов, которые использовали их для фотосессий с туристами на юге страны. В результате плохих ​условий содержания здоровье малышей ухудшилось.
Львята были спасены, но их состояние остаётся тяжёлым. У девочки наблюдаются признаки истощения, а у мальчика сломана лапка, что ограничивает его подвижность.

Ветеринары государственной ветеринарной службы осмотрели животных и приняли решение поместить их на десятидневный карантин.Сейчас львята находятся в безопасности в подмосковном приюте Парк львов «Земля Прайда» в городском округе Клин, где за ними ухаживают опытные специалисты.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о том, что жестокое обращение с животными влечёт за собой ответственность. Согласно статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание может варьироваться от штрафа в размере до 80 тыс. руб до лишения свободы. Если преступление совершено в отношении нескольких животных, группой лиц, в присутствии малолетних, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможно лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

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Премьер Косово Курти извинился за неверно решенное уравнение перед школьниками
05 сентября 2024, 17:12

Фото: istockphoto/tiero

Премьер-министр Косово Альбин Курти извинился за неверно решенное линейное уравнение во время посещения одной из школ в Подуево. Об этом он написал в своих соцсетях. Вместо правильного ответа «0» он вывел на доске цифру «5», а весь класс стал ему аплодировать.
«Я прошу прощения. Решение этого уравнения, как вы знаете лучше вашего премьер-министра, x = 0», — написал Курти.
Премьер также добавил, что если бы он оказался на месте любого ученика в классе, то вряд ли бы смог набрать проходной балл на экзамене.

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#уроки
#школа
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В Московской области отремонтировали 12 остановочных павильонов
05 сентября 2024, 16:40

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на 9 региональных трассах в 6 городских округах, сообщает Министерство транспорта Московской области.
Чтобы повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта, специалисты оперативно отремонтировали остановки на улице Транспортной в Реутове, Первомайской улице в Щёлково, Городищенской улице в Ступино, 1-й Московской улице в Серпухове, улице Скрипина в микрорайоне Авиационный в Домодедово, а также на Быковским шоссе в городе Раменское, Жуковского шоссе в селе Быково и дороге возле посёлка Всесоюзного электротехнического института имени Ленина.

В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. В ходе проверок специалисты обращают особое внимание на остановочные пункты, дорожные знаки, ограждения, линии освещения и светофоры.

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#мострансавто
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#дорожные московская область
#ремонт
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Полпред президента Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал»
05 сентября 2024, 16:31

Фото: iStock/frentusha

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал», который должен был использоваться вместо устаревшего Ан-2, так как Уральский завод гражданской авиации затягивает сроки создания машины. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом Трутнев отреагировал на недовольство Путина тем, что сроки по «Байкалу» постоянно сдвигаются вправо.
Первый вице-премьер Денис Мантуров после возмущения президента объяснял, что раньше для самолета хотели использовать иностранный двигатель и винт, но после 2022 года взаимодействие с поставщиками остановилось. По его данным, сейчас у России нет своего двигателя, его испытания хотят начать в 2026 году.

Ранее сообщалось, что стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей.

Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.

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В Подмосковье произвели ручную уборку более 16 тыс. дворов и общественных пространств
05 сентября 2024, 16:26

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Летом в Московской области специалисты коммунальной сферы провели ручную уборку 16 091 территории, включая 366 внутриквартальных проездов, 13 131 дворовую территорию и 2 594 общественных пространства.
В процессе наведения порядка убирали ветки, ухаживали за газонами и приводили в порядок контейнерные площадки.

Больше всего работы выполнили в Сергиево-Посадском городском округе (872 локации), Балашихе (834) и Химках (615).

Инспекторский состав министерства регулярно проверяет качество и своевременность выполнения работ по благоустройству. Если выявляются недостатки или поступают жалобы от жителей, ответственным лицам выдаются предписания с указанием сроков устранения проблем.

Адреса и контактные данные отделов указаны на официальном сайте ведомства

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Подмосковных журналистов пригласили на Всероссийский конкурс «СМИротворец»
05 сентября 2024, 16:08

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Стартовал приём материалов для участия в ХVI Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
К участию в конкурсе приглашают журналистов федеральных, региональных, национально-культурных и этнических СМИ. Он проводится в шести номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещённые на различных платформах), «Детские и молодёжные СМИ», «Семейные традиции народов России». В последней номинации соревнуются авторы материалов, посвящённых Году семьи и рассказывающие о семейных ценностях и традициях многонационального народа России.

Приём работ для СМИ Приволжского федерального округа завершится 15 сентября, остальных округов – 1 октября. Материалы на конкурс предоставляются через форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей и отсканированной анкеты участника. Анкету нужно загрузить в графу «Авторские права». Материалы можно также направить по электронной почте konkurs@nazaccent.ru.

Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии подстрочного перевода или дубляжа на русский язык.

Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.

Положение о конкурсе можно найти на сайте «СМИротворца». Подробно ознакомиться с информацией можно также на сайте конкурса.

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#сми
#конкурс
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Преподаватель Шутов предупредил о мошенниках в школьных чатах
05 сентября 2024, 16:04

Фото: iStock/DisobeyArt

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что с началом учебного года активизировались мошенники, которые могут действовать в школьных чатах.
«В чате мошенники могут собирать денежные средства или размещать различные фишинговые ссылки, благодаря которым воруют деньги с карт пользователей. В обманной схеме используются приглашения пройти опрос, проголосовать за участника конкурса, перечислить деньги на школьные нужды, размещение поддельных ссылок на магазины со скидками и другие варианты», — прокомментировал в беседе с RT Шутов.

Он также добавил, что на почту, в соцсети и мессенджеры могут приходить файлы, сообщения и т. д., позволяющие мошенникам получать доступ к данным карт и средствам пользователей. Специалист призвал быть внимательными и бдительными.
До этого сообщалось, что московские школьники смогут присоединиться к олимпиадному движению.

«Олимпиадное движение в Москве становится всё более массовым. Поэтому олимпиадный сезон открываем праздниками. На них школьники погружаются в мир интеллектуальных состязаний. Помимо наших преподавателей, на праздниках выступают дипломанты прошлых лет. Это напоминает детям, что победителем может стать каждый, если есть желание», – приводит АГН «Москва» слова Артёма Шишова со ссылкой на пресс-службу директора Центра педагогического мастерства.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали троих девятиклассников, которые обсуждали в чате взрыв в школе.

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#движение
#мошенники
#соцсети
#школьники
#мессенджеры
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Строительство дома для переселенцев в Деденёве вышло на финишную прямую
05 сентября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Шестиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят в посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 94%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Уже завершено возведение надземной части здания и монтаж наружных инженерных сетей. Сейчас строители занимаются отделкой помещений, устройством внутренних инженерных сетей и пусконаладочными работами, а также благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года. Квартиры в новом доме получит 41 семья переселенцев из аварийного жилья — 110 человек, проживающих сейчас в домах №№9 и 10 по Больничной улице, №7 во 2-м Московском переулке и №19 по Вокзальной улице.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

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#дмитровский городской округ
#строительство
#переселение
#аварийное жильё
#главгосстройнадзор мо
#новостройка
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Библиотеки Подмосковья подали заявки на получение гранта от ПФКИ
05 сентября 2024, 15:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Библиотеки Московской области направили 10 заявок на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив.
Среди представленных проектов — «Личные истории забытого сражения» (Солнечногорск), «В поисках сыра князей Мещерских» (Лотошино), «Луховицкие огуречники: от опупыша до жеребца» (Луховицы) и «Химия города» (Воскресенск), сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Учебно-методический центр Губернской библиотеки оказывает значительную поддержку этим проектам. Курс «От идеи до реализации» помогает библиотекам находить идеи, оформлять их в проекты и успешно участвовать в грантовых конкурсах.

За последние три года 20 проектов библиотек получили финансовую поддержку не только от Президентского фонда культурных инициатив, но и от других грантовых программ, включая «Движение первых» и «РосМолодёжь». Среди успешных проектов можно выделить «Литературную карту библиотек Сергиева Посада», «Ароматы Коломны», «Мячковский лук», «Лажечников и Ко» (библиотеки Коломны), «Школу блогера-путешественника Дементия Ципулина» (библиотека Луховиц) и «Фантастику в чертежах: конструктор будущего Сергея Королёва» (библиотеки Королёва).

Заявки на грантовую поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий можно подавать в Президентский фонд культурных инициатив до 10 сентября.

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