В подмосковные школы пошли более 560 детей из Курской области

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова
Обучение в подмосковных учреждениях образования начали более 560 детей школьного возраста из Курской области. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мы оперативно разместили жителей Курской области. В основном это дети и их родители. Сейчас 566 мальчишек и девчонок пошли в наши школы. Для них организованы питание и подвоз к месту учёбы. Важно, чтобы мы сопровождали эти процессы, чтобы у детей были сезонная одежда, все учебники и канцелярия», – сказал Брынцалов.По его словам, Московская область активно помогает курянам. Например, в четверг из Мытищ отправился уже четвёртый региональный гуманитарный конвой. В составе груза – предметы первой необходимости, продукты и одежда. С момента начала трагических событий единороссы вместе с жителями собрали более 46 тонн гумпомощи.
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Лора Луганская