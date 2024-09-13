Жители Суджи просят Путина и Зеленского открыть гуманитарный коридор

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Жители Суджанского района Курской области обратились к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза тех, кто остается на российской территории, занятой украинскими боевиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, письмо подписали 88 жителей Суджанского района. Они приложили список из 186 человек, семеро из которых несовершеннолетние, о которых ничего не известно.
Письмо направили президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу, а также Международному комитету Красного Креста. Люди просят, как можно скорее организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения, а также начать переговоры об эвакуации.
Авторы обращения ссылаются на данные добровольческой организации «Лиза Алерт», которая разыскивает 698 человек, предположительно находящихся на территории, контролируемой ВСУ.
Люди также пишут, что при проведении активных боев между сторонами, у мирного населения почти не останется шансов на выживание.
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Письмо направили президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу, а также Международному комитету Красного Креста. Люди просят, как можно скорее организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения, а также начать переговоры об эвакуации.
Авторы обращения ссылаются на данные добровольческой организации «Лиза Алерт», которая разыскивает 698 человек, предположительно находящихся на территории, контролируемой ВСУ.
«Население в осажденном городе не должно подвергаться обстрелу и непосредственному нападению. Однако мы понимаем, что в условиях городских боев с применением артиллерии и авиабомб это невозможно», — говорится в письме.
Люди также пишут, что при проведении активных боев между сторонами, у мирного населения почти не останется шансов на выживание.
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Элина Позднякова