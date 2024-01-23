«Один из десяти»: Обращавшиеся к проституткам мужчины рассказали о своем разочаровании

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Мужчины, которые пользовались услугами проституток, рассказали о своем разочаровании в разделе AskReddit на форуме Reddit.
Один из читателей рассказал, что обращался к секс-работницам только раз, но это было крайне неудачно, поскольку это оказалось полицейской подставой.
Другой мужчина признался, что заказывал проститутку в подростковом возрасте во время поездки с одноклассниками в Женеву. Он отметил, что это было похоже на пародию. Когда они приступили к делу, девушка вскрикнула: «О, какой большой член!», хотя, по словам рассказчика, он и тогда, и сейчас не был каким-то выдающимся. Затем она начала издавать звуки порнозвезды, после чего парень растерял весь настрой.
«Хотя она была красотка. Опыт на один балл из десяти, не буду повторять», — заявил он.Еще один пользователь рассказал, как его друг однажды предложил бездомной женщине деньги за интим. Когда она согласилась, а парень спустил штаны, женщина украла у него кошелек и сбежала.
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Алина Юрчак