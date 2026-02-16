Один из районов Тюмени накрыл сильный запах фекалий
В одном из районов Тюмени жители пожаловались на резкий запах канализации. По их словам, зловоние ощущается на улицах и в квартирах.
Как сообщает Ura.ru, речь идёт о районе Маяка и прилегающих магистралях. Местные жители рассказывают, что запах настолько сильный, что приходится закрывать окна даже в автомобиле. По их словам, он проникает в дома через вентиляцию.
Горожане предполагают, что причиной могла стать коммунальная авария. 16 февраля на улице Ставропольской в канализационном люке образовался крупный засор, из-за чего многоэтажный дом оказался затоплен нечистотами.
В настоящее время сотрудники водоканала проводят ремонтные работы. Официальной версии о связи аварии с запахом пока не сообщалось.
Читайте также: