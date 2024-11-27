Один из регоператоров Подмосковья провёл для студентов РГУНХ экологическую лекцию

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Экологическая лекция на тему раздельного сбора отходов была проведена региональным оператором Ногинского кластера для студентов Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Студентам наглядно продемонстрировали ценные фракции, которые часто оказываются в мусорных баках, а также способы организации раздельного сбора отходов в домашних условиях. Особое внимание было уделено двухпоточной системе сбора отходов «Два Бака», которая используется в Московской области.
Студенты узнали, какие природные ресурсы используются для производства пластика, стекла, бумаги и металла, а также какие продукты получаются в результате переработки этих материалов. Они также обсудили потенциальный вред для окружающей среды, связанный с неправильной утилизацией отходов.
Занятие было частью экологического курса «Береги природу, сортируй отходы», который региональный оператор Ногинского кластера проводит в Московской области уже четыре года.
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Студенты узнали, какие природные ресурсы используются для производства пластика, стекла, бумаги и металла, а также какие продукты получаются в результате переработки этих материалов. Они также обсудили потенциальный вред для окружающей среды, связанный с неправильной утилизацией отходов.
Занятие было частью экологического курса «Береги природу, сортируй отходы», который региональный оператор Ногинского кластера проводит в Московской области уже четыре года.
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Дайана Хусинова