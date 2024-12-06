Один из самых лютых бандитов 90-х Захаров освободился из колонии

Фото: iStock/Sayan_Moongklang
Один из самых лютых бандитов 90-х Сергей Захаров освободился из колонии, где провел 25 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Захар еще в 1992 году стал организатором банды, состоящей из спортсменов, которая совершала преступления в Москве и Московской области. Бандиты совершали убийства и похищали людей, за которых требовали выкуп, а после получения денег заложников часто убивали.
С бандой «Захаровских» не хотели вести дела «Солнцевские», «Измайловские», «Ореховские» и другие преступные группировки, так как считали их отморозками.
В 2000 году бизнесмены устали от произвола бандитов и обратились в полицию. В 2001 году Захарова и членов его банды задержали. Тогда его приговорили к 21 году лишения свободы. Однако в 2019 году он сознался еще в трех убийствах, и срок заключения продлили. Накануне Захаров освободился из владимирской колонии №3. Сейчас ему 55 лет, 25 из которых он провел в тюрьме.
Читайте также:
Побег из под ареста и элитный терем в Подмосковье: как жил выданный РФ вор в законе Вася Бандит и что ему грозит
Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей
Соратник Шакро Молодого Кочуйков вышел из тюрьмы: криминального авторитета встретили как VIP-персону, подробности
С бандой «Захаровских» не хотели вести дела «Солнцевские», «Измайловские», «Ореховские» и другие преступные группировки, так как считали их отморозками.
В 2000 году бизнесмены устали от произвола бандитов и обратились в полицию. В 2001 году Захарова и членов его банды задержали. Тогда его приговорили к 21 году лишения свободы. Однако в 2019 году он сознался еще в трех убийствах, и срок заключения продлили. Накануне Захаров освободился из владимирской колонии №3. Сейчас ему 55 лет, 25 из которых он провел в тюрьме.
Читайте также:
Побег из под ареста и элитный терем в Подмосковье: как жил выданный РФ вор в законе Вася Бандит и что ему грозит
Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей
Соратник Шакро Молодого Кочуйков вышел из тюрьмы: криминального авторитета встретили как VIP-персону, подробности
Элина Позднякова