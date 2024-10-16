Соратник Шакро Молодого Кочуйков вышел из тюрьмы: криминального авторитета встретили как VIP-персону, подробности

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный под прозвищем Итальянец, вышел на свободу после восьми лет и десяти месяцев, проведённых в колонии строгого режима. Преступника считают правой рукой одного из самых известных воров в законе на постсоветском пространстве — Захара Калашова, известного как Шакро Молодой.
Утром 15 октября 59-летний Андрей Кочуйков был освобождён из исправительного учреждения строгого режима №3, расположенного в посёлке Товарково Калужской области. В 6 утра за ним приехали его друзья на двух автомобилях Mercedes в сопровождении охраны. Молодые люди крепкого телосложения не позволили журналистам приблизиться к Итальянцу.
Кочуйкова встретили на свободе как настоящую VIP-персону.
Покинув здание колонии, он сразу же сел в одну из машин и уехал, отказавшись от общения с представителями прессы.
В тот день Кочуйков и его сообщники пришли в ресторан и потребовали от Жанны Ким выплатить им восемь миллионов рублей. Они поставили условие: либо деньги, либо заведение перейдёт под контроль Калашова.
Жанна Ким обратилась за помощью к бывшим сотрудникам силовых структур, но мирные переговоры не увенчались успехом — вскоре обе стороны взялись за оружие.
В результате перестрелки погибли два человека, ещё семь получили ранения. Среди пострадавших оказался и сам Кочуйков, однако благодаря усилиям врачей его удалось спасти, но он остался хромым на всю жизнь.
В 2016 году стали известны детали коррупционных преступлений, связанных с управлением СКР в столице. Высокопрофильные сотрудники были обвинены в организации коррупционной схемы, целью которой было освобождение Кочуйкова.
Под подозрение попали начальник столичного Управления СК генерал Александр Дрыманов и несколько его подчиненных. Заместитель Дрыманова Денис Никандров решил сотрудничать со следствием и предоставил сведения о своих коллегах.
Предложенная взятка в миллион долларов обернулась арестами высокопоставленных силовиков, а сам Калашов, считавшийся наследником влиятельного криминального авторитета Деда Хасана, оказался за решёткой вместе с Итальянцем.
На судебном процессе подсудимые настаивали на своей невиновности. Защита Кочуйкова утверждала, что он не занимался вымогательством, а лишь стремился помочь знакомой Фатиме Мисиковой разрешить финансовый конфликт с Жанной Ким.
Тем не менее суд признал вину обвиняемых полностью доказанной, и Мосгорсуд подтвердил вынесенный приговор.
В колонии Андрей Кочуйков сначала работал в деревообрабатывающем, а затем в швейном цехе.
Стоит отметить, что в марте 2024 года в Краснодарском крае 71-летний Захар Калашов, который не досидел в тюрьме два года до своего почти десятилетнего срока, вышел на свободу. Усть-Лабинский районный суд принял решение об освобождении мужчины из-за тяжёлой болезни, которая привела к практически полной слепоте.
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Кочуйкова встретили на свободе как настоящую VIP-персону.
Покинув здание колонии, он сразу же сел в одну из машин и уехал, отказавшись от общения с представителями прессы.
За что посадили Андрея КочуйковаВ декабре 2015 года в центре Москвы возле ресторана Elements произошла трагическая перестрелка, вызванная спором между хозяйкой заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. На стороне последней выступал влиятельный криминальный авторитет Андрей Кочуйков.
В тот день Кочуйков и его сообщники пришли в ресторан и потребовали от Жанны Ким выплатить им восемь миллионов рублей. Они поставили условие: либо деньги, либо заведение перейдёт под контроль Калашова.
«Была прямая угроза мне, моей семье, что со мной расправятся, что меня вывезут в багажнике, зарежут, если я не подпишу какие-то документы», — рассказала Ким.
Жанна Ким обратилась за помощью к бывшим сотрудникам силовых структур, но мирные переговоры не увенчались успехом — вскоре обе стороны взялись за оружие.
В результате перестрелки погибли два человека, ещё семь получили ранения. Среди пострадавших оказался и сам Кочуйков, однако благодаря усилиям врачей его удалось спасти, но он остался хромым на всю жизнь.
Суд над Андреем Кочуйковым
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Калашов попытался вытащить своего соратника из СИЗО, но это привело к громкому коррупционному скандалу.
В 2016 году стали известны детали коррупционных преступлений, связанных с управлением СКР в столице. Высокопрофильные сотрудники были обвинены в организации коррупционной схемы, целью которой было освобождение Кочуйкова.
Под подозрение попали начальник столичного Управления СК генерал Александр Дрыманов и несколько его подчиненных. Заместитель Дрыманова Денис Никандров решил сотрудничать со следствием и предоставил сведения о своих коллегах.
Предложенная взятка в миллион долларов обернулась арестами высокопоставленных силовиков, а сам Калашов, считавшийся наследником влиятельного криминального авторитета Деда Хасана, оказался за решёткой вместе с Итальянцем.
На судебном процессе подсудимые настаивали на своей невиновности. Защита Кочуйкова утверждала, что он не занимался вымогательством, а лишь стремился помочь знакомой Фатиме Мисиковой разрешить финансовый конфликт с Жанной Ким.
Тем не менее суд признал вину обвиняемых полностью доказанной, и Мосгорсуд подтвердил вынесенный приговор.
«Из-за одного человека, смотрите, сколько народу сидит. Кто-то виноват, кто-то не виноват», — сказал Кочуйков в суде.
Андрей Кочуйков в колонииАндрей Кочуйков неоднократно обращался с просьбой о досрочном освобождении, но безуспешно. Суд отклонял его ходатайство, вероятно, из-за проблемного поведения заключённого. В общей сложности он провёл почти год в штрафном изоляторе или помещении камерного типа, поэтому о досрочном освобождении не могло быть и речи.
В колонии Андрей Кочуйков сначала работал в деревообрабатывающем, а затем в швейном цехе.
Стоит отметить, что в марте 2024 года в Краснодарском крае 71-летний Захар Калашов, который не досидел в тюрьме два года до своего почти десятилетнего срока, вышел на свободу. Усть-Лабинский районный суд принял решение об освобождении мужчины из-за тяжёлой болезни, которая привела к практически полной слепоте.
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Дайана Хусинова