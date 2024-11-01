Побег из под ареста и элитный терем в Подмосковье: как жил выданный РФ вор в законе Вася Бандит и что ему грозит

Игорь Кокунов (Фото: кадр из программы Вести. Дежурная часть)
Из Албании в Россию экстрадирован 57-летний россиянин Игорь Кокунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Вася Бандит. Вор в законе длительное время находился в международном розыске и был задержан Интерполом. Чем известен Кокунов и какой срок ему грозит на родине расскажет «Радио 1».
Где был задержан Вася Бандит
В августе 2023 года албанская полиция арестовала Васю Бандита по запросу Интерпола. Его задержали на контрольном пункте Муричан — Сукобин на границе с Черногорией. Албанские власти отклонили просьбу россиянина о предоставлении политического убежища и положительно отреагировали на запрос Министерства юстиции РФ о его экстрадиции. Издание Albanian Daily News сообщало, что Кокунова обвиняют в России в таких преступлениях, как похищение детей, отмывание денег и создание криминальных бизнес-схем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Уголовные дела
С 1993 года Кокунов занимает высокое положение в преступной иерархии и обладает значительным влиянием, что позволило ему контролировать криминальные структуры в Москве. В 2020 году против Кокунова было возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, однако он скрылся за границей. В связи с этим Генеральная прокуратура инициировала его международный розыск в августе прошлого года. Вскоре его местонахождение было установлено, и албанские правоохранительные органы задержали его. Затем Кокунова передали российским полицейским в международном аэропорту Тираны для экстрадиции.
Фото: iStock/OlFedv
Что такое «занятие высшего положения в преступной иерархии»
Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание для воров в законе, занимающих позиции организаторов или лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Поправки были внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, в результате чего в УК РФ появилась новая статья — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает наказание за само лидерство в ОПГ в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф до 5 миллионов рублей.
Ранее воры в законе часто избегали наказания, так как в статье 210 УК, касающейся ответственности за создание преступного сообщества, не было четкого определения того, кто считается лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.
Инициатором законопроекта стал сам президент. В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что наиболее серьезные и опасные преступления совершаются именно организованными преступными группами.
Чем известен Вася Бандит
Свою криминальную карьеру Кокунов начал еще в конце Советского Союза. В Подольске в конце 80-х он собрал банду, которая занималась грабежами у фарцовщиков и цеховиков. К 25 годам у него уже было три судимости. В 1989 году Кокунова осудили в четвертый раз на 10 лет за вымогательство, но через четыре года он сбежал из кировской колонии, подкупив охранника.
После побега Кокунов переехал в Москву и активно участвовал в переделе собственности. В 1993 году его короновали воры, присвоив ему прозвище Вася Бандит. В 90-е годы многие подмосковные предприниматели обращались к нему за защитой, так как он обеспечивал надежную охрану. Его авторитет среди преступников был высок.
Позднее Кокунов неоднократно попадал под суд за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Согласно информации Главного следственного управления СК по Московской области, он постоянно проживал в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах. Начиная с 1993 года координировал и поддерживал связи между организованными преступными группами.
В Следственном комитете отметили, что Вася Бандит активно участвовал в так называемых воровских сходках, целью которых было распределение сфер преступного влияния и доходов, полученных незаконным путем. По информации правоохранительных органов, для финансирования своей организованной преступной группы Кокунов и его сообщники похищали предпринимателей, вымогали у них деньги, совершали разбойные нападения, занимались мошенничеством и организовывали нелегальный бизнес.
В начале лета 2020 года Вася Бандит был задержан в особняке в Чехове, который принадлежал его супруге — известному московскому адвокату. На видео, представленном оперативниками, был показан деревянный терем с фонтаном, интерьер которого украшали рыцарские доспехи и чучело медведя. В результате следователи возбудили против него новое уголовное дело.
Поместье Игоря Кокунова в Чехове (Фото: кадр из программы Вести. Дежурная часть)
Как Вася Бандит сбежал из-под ареста
В феврале 2022 года Кокунов, находившийся под судом в Мособлсуде за занятие высшего положения в преступной иерархии, сбежал из-под домашнего ареста в своем поместье в Чехове. Это произошло после того, как судья изменил ему меру пресечения, освободив из следственного изолятора под домашний арест.
Воспользовавшись ослаблением контроля, мужчина снял электронный браслет, который отслеживал его местонахождение, и исчез накануне очередного заседания. В результате судебный процесс в Мособлсуде был приостановлен до тех пор, пока фигурант уголовного дела не был задержан.
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