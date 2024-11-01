Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей

В Крыму приговорили к 14 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ), который пытался подорвать автомобиль с российским военным в Джанкое. Об этом официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила в беседе с ТАСС.