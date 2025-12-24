Вымершее 200 лет назад животное заметили в США
В округе Кайахога в США на видео засняли куницу-рыболова. Этот вид считался вымершим более 200 лет. Об этом сообщает издание People.
Считалось, что этих животных полностью истребили еще в XIX веке. Однако в начале декабря куница-рыболов была замечена в природном заповеднике Cleveland Metroparks. Редкое животное исследовало лес.
Сотрудники Cleveland Metroparks рассматривают появление куницы-рыболова как свидетельство эффективности их деятельности. Они активно работают над восстановлением лесов и водоемов, чтобы вернуть им способность поддерживать жизнь различных видов животных.
Куница-рыболов, также известная как илька, является хищным млекопитающим из семейства куньих. Она обитает в лесах Северной Америки. Как ни странно, хотя ее название предполагает пристрастие к рыбе, на самом деле она редко питается ею.
