Вымершее 200 лет назад животное заметили в США

В округе Кайахога впервые за 200 лет заметили куницу-рыболова
Фото: iStock/Philippe Clement

В округе Кайахога в США на видео засняли куницу-рыболова. Этот вид считался вымершим более 200 лет. Об этом сообщает издание People.



Считалось, что этих животных полностью истребили еще в XIX веке. Однако в начале декабря куница-рыболов была замечена в природном заповеднике Cleveland Metroparks. Редкое животное исследовало лес.

Сотрудники Cleveland Metroparks рассматривают появление куницы-рыболова как свидетельство эффективности их деятельности. Они активно работают над восстановлением лесов и водоемов, чтобы вернуть им способность поддерживать жизнь различных видов животных.

Куница-рыболов, также известная как илька, является хищным млекопитающим из семейства куньих. Она обитает в лесах Северной Америки. Как ни странно, хотя ее название предполагает пристрастие к рыбе, на самом деле она редко питается ею.

Екатерина Коршунова

