Вымершее 200 лет назад животное заметили в США

24 декабря 2025, 16:51

В округе Кайахога впервые за 200 лет заметили куницу-рыболова

Фото: iStock/Philippe Clement

В округе Кайахога в США на видео засняли куницу-рыболова. Этот вид считался вымершим более 200 лет. Об этом сообщает издание People.