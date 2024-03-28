Один из террористов в «Крокусе» хотел привлечь тестя к организации трагедии

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Подозреваемый по делу о теракте в подмосковном концертном зале, 25-летний Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к атаке собственного тестя. За два дня до теракта он звал его в Москву на «подработку». Об этом сообщает Mash в своем телеграм-канале.
Со слов родственников в Таджикистане, звонок для отца жены вышел неожиданным. Второпях и без лишних объяснений Фаридуни пытался убедить родственника, что нужно приехать в Россию ради «прибыльной работы». Подробности мужчина не сообщал, обещал обрисовать аспекты работы при личной встрече. Однако тесть отказал мужчине и не стал принимать предложение в сомнительном трудоустройстве.
Близкие немного рассказали о самом Шамсидине: он окончил всего семь классов школы, был спокойным и тихим ребенком. Правда позже немного свернул со своего обычного пути.
С 2015 по 2020 год мужчина пробыл за решёткой в городе Вахдат — его осудили за сексуальные домогательства. Затем оказался в РФ с женой и детьми. Был зарегистрирован в подмосковной деревне Путилково, жил там же.
Ранее сообщалось, что террористы, устроившие бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх.
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Близкие немного рассказали о самом Шамсидине: он окончил всего семь классов школы, был спокойным и тихим ребенком. Правда позже немного свернул со своего обычного пути.
Ранее сообщалось, что террористы, устроившие бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх.
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24 марта объявлено днём траура: «Крокус», пойманные террористы, обращение Путина
Мария Федоровцева