Владелец «Крокуса» рассказал, что террористы пытались уничтожить записи с камер

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Террористы намеревались уничтожить записи с камер видеонаблюдения в «Крокус Сити Холле», об этом сообщил владелец комплекса Араз Агаларов в разговоре с РБК.
По его словам, террористы планировали не только расстрелять людей, но и сжечь их заживо. Для этого концертный зал облили бензином и керосином. Вместе с жертвами теракта должны были сгореть и записи с камер видеонаблюдения.
Агларов заявил, что руководство «Крокуса» сообщило сотрудникам МЧС, где находятся записи с камер, и спасателям удалось успеть извлечь их из горящего комплекса.
Отмечается, что именно благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось вычислить маршрут террористов, установить автомобиль, на котором они передвигались, и успеть задержать их, не дав укрыться на Украине.
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Агларов заявил, что руководство «Крокуса» сообщило сотрудникам МЧС, где находятся записи с камер, и спасателям удалось успеть извлечь их из горящего комплекса.
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Евгения Парфентьева