24 марта объявлено днём траура: «Крокус», пойманные террористы, обращение Путина

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22 марта 2024 года навсегда останется страшным днём в истории России. Группа террористов ворвалась в концертный зал в «Крокус Сити Холл», чтобы без разбора расстрелять десятки невинных людей.
Ужасающая история продолжает обрастать новыми фактами. Все их собрала воедино редакция «Радио 1».
В 20:00 22 марта в концертном зале расположенного в подмосковном Красногорске «Крокус Сити Холла» должен был начаться концерт российской рок-группы «Пикник». Зал, в котором должно было состояться выступление, вмещает в себя 6200 человек. Сообщалось, что все билеты были распроданы.
Как только все зрители заняли свои места, из холла «Крокуса» послышалась стрельба. Перепуганные люди ринулись к выходу, однако, его успели заблокировать террористы. Группа вооружённых людей ворвалась в концертный зал и начала в упор расстреливать ни в чём неповинных людей.
По одной из версий, террористы подожгли мягкую обивку кресел в зале, отчего огонь быстро распространился по помещению и перекинулся на верхние этажи. Однако, очевидцы также сообщают о звуках взрывов. Возможно, в зале сдетонировало взрывное устройство, после чего начался пожар.
Возгорание удалось ликвидировать только ближе к обеду на следующий день. После этого спасательные службы приступили к разбору завалов.
По информации Следственного комитета на 16:20 23 марта, в теракте погибли 133 человека. При этом, официальные лица отмечают, что количество погибших будет продолжать расти. Разборы завалов продолжаются, под обломками разрушенного зала находят всё новые тела жертв трагедии.
В больницах остаются более стони человек. Некоторые из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Часть находившихся в зале в момент теракта людей числятся пропавшими. Родственники не могут понять, что случилось с их близкими. Так, в число жертв записали Евгению Рюмину, дочь знаменитых советских космонавтов, героев СССР Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, которая была третьей женщиной в космосе. Рюмину сочли погибшей, обнаружив её документы при разборе завалов, однако, позже выяснилось, что её завалило телами, и ей удалось выжить, а документы просто выпали у неё из кармана.
Сколько террористов находилось в «Крокус Сити Холле» в момент теракта, сейчас доподлинно неизвестно. Возможно, кто-то из них погиб при пожаре. Так, медики, обнаружили на теле одного из погибших самодельное взрывное устройство. Предположительно, это был один из террористов, сейчас его личность устанавливается.
Часть боевиков смогла скрыться из «Крокуса» на автомобиле, который позже был задержан в Брянской области. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что задержать удалось 11 человек, четверо из которых террористы, участвовавшие в расстреле людей.
В ходе допроса боевиков выяснилось, что их завербовали при помощи Telegram. Установить удалось и гостиничный номер, в котором жили террористы.
Задержанные сообщили, что пошли на убийство за обещанные им 500 тысяч рублей.
Террористов задержали на пути к украинской границе. Как сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления, на Украине для убийц было подготовлено «окно».
Днём 23 марта глава РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с произошедшем в «Крокус Сити Холле» терактом. Он выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших, а также пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание. По словам российского лидера, необходимо сделать всё возможное, чтобы не дать террористам устроить новые трагедии.
24 марта Владимир Путин объявил днём общенационального траура.
Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом. Свои соболезнования России выразили лидеры большинства иностранных государств. С осуждением теракта также выступили главы НАТО и Евросоюза.
Теракт в «Крокус Сити Холле» уже обошёл по количеству жертв «Норд-Ост», при котором погибли 130 человек. При этом, самым страшным и кровавым терактом в истории современной России всё ещё остаётся захват заложников в школе Беслана, произошедший 1 сентября 2004 года на торжественной линейке ко Дню знаний. В Беслане погибли 334 человека, 186 из которых дети.
Прошедшие через самый страшный теракт бесланцы организовали алтарь в память о жертвах «Крокуса» в спортивном зале разрушенной школы №1. На полу из лампадок выложили фразу «Москва. Скорбим. Беслан».
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Концерт группы «Пикник»
Как только все зрители заняли свои места, из холла «Крокуса» послышалась стрельба. Перепуганные люди ринулись к выходу, однако, его успели заблокировать террористы. Группа вооружённых людей ворвалась в концертный зал и начала в упор расстреливать ни в чём неповинных людей.
Пожар
По одной из версий, террористы подожгли мягкую обивку кресел в зале, отчего огонь быстро распространился по помещению и перекинулся на верхние этажи. Однако, очевидцы также сообщают о звуках взрывов. Возможно, в зале сдетонировало взрывное устройство, после чего начался пожар.
Возгорание удалось ликвидировать только ближе к обеду на следующий день. После этого спасательные службы приступили к разбору завалов.
Жертвы
По информации Следственного комитета на 16:20 23 марта, в теракте погибли 133 человека. При этом, официальные лица отмечают, что количество погибших будет продолжать расти. Разборы завалов продолжаются, под обломками разрушенного зала находят всё новые тела жертв трагедии.
В больницах остаются более стони человек. Некоторые из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Часть находившихся в зале в момент теракта людей числятся пропавшими. Родственники не могут понять, что случилось с их близкими. Так, в число жертв записали Евгению Рюмину, дочь знаменитых советских космонавтов, героев СССР Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, которая была третьей женщиной в космосе. Рюмину сочли погибшей, обнаружив её документы при разборе завалов, однако, позже выяснилось, что её завалило телами, и ей удалось выжить, а документы просто выпали у неё из кармана.
Террористы
Сколько террористов находилось в «Крокус Сити Холле» в момент теракта, сейчас доподлинно неизвестно. Возможно, кто-то из них погиб при пожаре. Так, медики, обнаружили на теле одного из погибших самодельное взрывное устройство. Предположительно, это был один из террористов, сейчас его личность устанавливается.
Часть боевиков смогла скрыться из «Крокуса» на автомобиле, который позже был задержан в Брянской области. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что задержать удалось 11 человек, четверо из которых террористы, участвовавшие в расстреле людей.
В ходе допроса боевиков выяснилось, что их завербовали при помощи Telegram. Установить удалось и гостиничный номер, в котором жили террористы.
Задержанные сообщили, что пошли на убийство за обещанные им 500 тысяч рублей.
Террористов задержали на пути к украинской границе. Как сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления, на Украине для убийц было подготовлено «окно».
Обращение Владимира Путина
Днём 23 марта глава РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с произошедшем в «Крокус Сити Холле» терактом. Он выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших, а также пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание. По словам российского лидера, необходимо сделать всё возможное, чтобы не дать террористам устроить новые трагедии.
24 марта Владимир Путин объявил днём общенационального траура.
24 марта — день траура по трагедии в «Крокусе»
Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом. Свои соболезнования России выразили лидеры большинства иностранных государств. С осуждением теракта также выступили главы НАТО и Евросоюза.
Теракт в «Крокус Сити Холле» уже обошёл по количеству жертв «Норд-Ост», при котором погибли 130 человек. При этом, самым страшным и кровавым терактом в истории современной России всё ещё остаётся захват заложников в школе Беслана, произошедший 1 сентября 2004 года на торжественной линейке ко Дню знаний. В Беслане погибли 334 человека, 186 из которых дети.
Алтарь жертвам «Крокуса» в спортзале Беслана
Прошедшие через самый страшный теракт бесланцы организовали алтарь в память о жертвах «Крокуса» в спортивном зале разрушенной школы №1. На полу из лампадок выложили фразу «Москва. Скорбим. Беслан».
Читайте также:
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Евгения Парфентьева