Учёный Богачёв раскрыл, чем опасна начавшаяся на Земле магнитная буря

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Причиной магнитной бури на Земле стал произошедший на Солнце выброс массы. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
«Он шёл под довольно большим углом, и был довольно большой шанс, что пройдёт мимо планеты. Но всё-таки он краем зацепил Землю. Это было в середине дня и, соответственно, стало причиной магнитной бури», — рассказал Богачёв в беседе с RT.
Он уточнил, что есть метеочувствительные люди, которые реагируют на магнитные бури. Однако, по словам специалиста, ситуация стабилизируется уже днем 28 февраля.
Тем временем, врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что россияне могут брать больничный в случае плохого самочувствия.
«Больничный лист дают человеку во всех случаях, когда у него есть признаки нетрудоспособности. Под это подходит все», — пояснил Вилков «Вечерней Москве».
Он добавил, что россияне могут получить больничный лист также при наличии психического расстройства, в том числе если диагностирована депрессия.
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Элина Позднякова