Один уральский город ждет аномальная зима
В Челябинской области ожидается аномально теплая зима
Синоптики Гидрометцентра России представили сезонный прогноз погодных аномалий на предстоящую зиму — декабрь, январь и февраль. Согласно данным метеорологов, в Челябинской области ожидается аномально теплая зима, пишет URA.RU.
В то же время жителям Дальнего Востока рекомендовано готовиться к аномальным холодам: все три зимних месяца там ожидаются температуры на один градус и более ниже климатической нормы. Кроме того, в январе похолодание относительно типичных значений прогнозируется на крайнем севере и в западных районах России.
«В декабре и феврале в Челябинской области аномалии средних температур воздуха превысят один градус. Январь ожидается прохладнее, однако аномалии составят от нуля до одного градуса», — сообщили URA.RU в Гидрометцентре.Отметим, что в Челябинске уже завершились аномально теплые сентябрь и октябрь. Ноябрь, по прогнозам, также не ожидается слишком холодным.