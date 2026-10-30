Один уральский город ждет аномальная зима

30 октября 2026, 22:24

В Челябинской области ожидается аномально теплая зима

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Синоптики Гидрометцентра России представили сезонный прогноз погодных аномалий на предстоящую зиму — декабрь, январь и февраль. Согласно данным метеорологов, в Челябинской области ожидается аномально теплая зима, пишет URA.RU.





В то же время жителям Дальнего Востока рекомендовано готовиться к аномальным холодам: все три зимних месяца там ожидаются температуры на один градус и более ниже климатической нормы. Кроме того, в январе похолодание относительно типичных значений прогнозируется на крайнем севере и в западных районах России.





«В декабре и феврале в Челябинской области аномалии средних температур воздуха превысят один градус. Январь ожидается прохладнее, однако аномалии составят от нуля до одного градуса», — сообщили URA.RU в Гидрометцентре.