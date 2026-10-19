Синоптик Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве до конца недели
В Москве и Подмосковье до конца недели сохранится тёплая погода без осадков. Днём воздух будет прогреваться до +11 градусов, а среднесуточная температура останется на 1–2 градуса выше климатической нормы. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, на погоду в регионе повлияет область повышенного атмосферного давления. В ближайшие дни ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируют.
Ночью в Москве температура составит +1…+3 градуса, а в отдельных районах Подмосковья возможны небольшие заморозки. Во вторник днём в столице ожидается +9…+11 градусов, по области — от +7 до +12 градусов.
Сильного ветра на этой неделе также не прогнозируют. Самым ветреным днём станет понедельник, 19 октября. Затем скорость ветра снизится до 5–10 метров в секунду. Ближе к концу недели ветер сменит направление с восточного на юго-восточное, а его скорость составит 4–9 метров в секунду.
В последние дни октября в столичном регионе возможны небольшие дожди и некоторое понижение температуры. Однако месяц завершится с температурой выше климатической нормы и дефицитом осадков, отметила Позднякова.
В начале ноября в Москве и области ожидаются осадки в смешанной фазе, а температура начнёт приближаться к климатической норме.
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