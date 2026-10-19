Синоптик Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве до конца недели

19 октября 2026, 14:22

Синоптик Позднякова: в столице ожидается до +11 градусов

Фото: istockphoto / puflic_senior

В Москве и Подмосковье до конца недели сохранится тёплая погода без осадков. Днём воздух будет прогреваться до +11 градусов, а среднесуточная температура останется на 1–2 градуса выше климатической нормы. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.