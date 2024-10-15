В Серпухове состоялся третий форум Комитета семей Воинов Отечества





Комитет семей воинов Отечества объединяет людей с общей целью — поддерживать и защищать интересы семей, чьи близкие находятся в зоне специальной военной операции.Работа комитета охватывает все регионы, объединяя матерей, отцов, братьев и сестер воинов, создавая сообщество, где каждый может найти поддержку и понимание.На форуме подвели итоги работы за прошедший год и определили основные направления деятельности на будущее. В Московской области было создано 57 штабов КСВО, и большинство руководителей пришли с приглашениями для ключевых активистов из своих команд.Кроме того, на форуме выступила лидер Комитета, руководитель Федерального КСВО Юлия Белехова, слова которой вдохновили слушателей различные подвиги.Начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства информационной и молодежной политики Московской области Дмитрий Евгеньевич Конусов отметил важность совместной работы и подтвердил полную поддержку деятельности Комитета со стороны Правительства Московской области.Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова рассказала о мерах поддержки, которые фонд предоставляет ветеранам боевых действий.Представитель Общественной палаты РФ Евгений Вячеславович Мартынов поделился своими успехами в развитии здравоохранения на общественных платформах и сообщил о создании группы психологической помощи для семей участников СВО под названием «КСВО. Разговор с психологом».С ноября планируется начать индивидуальные консультации специалистов в онлайн-формате.