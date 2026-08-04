Раскрыта судьба сбежавшей из психдиспансера под покровом ночи пары пациентов

04 августа 2026, 08:31

SHOT: в Красноярском крае нашли пациентов, сбежавших из психдиспансера

Фото: iStock/Pressmaster

В Канске Красноярского края нашли обоих пациентов, сбежавших из психоневрологического диспансера. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





42-летний Олег Х. и 35-летяя Ольга У. прогуливались по городу, когда их обнаружил санитар медучреждения. Парочку поймали и вернули обратно в свои палаты.



Напомним, мужчина и женщина реализовали хитрый план около полуночи 2 августа. Они дождались, когда медики пересчитают пациентов, и оставили стены диспансера. Перед побегом они переоделись из больничных пижам в камуфляжный костюм и черную ветровку с капюшоном, надеясь остаться незамеченными. Пропажу заметили утром, к поискам привлекались спасатели и полицейские.



Известно, что в прошлом мужчина имел проблемы с законом — его судили по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.