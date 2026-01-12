Одинокая жительница США решила найти пару с помощью рождественских открыток
34-летняя Пейдж Дэвис из США придумала необычный способ поиска партнера. Об этом она рассказала в интервью изданию People.
В 2025 году Дэвис начала дарить друзьям не только праздничные открытки, но и визитки с фотографией и QR-кодом, ведущим на ее социальные сети. Женщина надеется, что знакомые будут передавать эти визитки подходящим мужчинам.
Идея печатать их с саморекламой пришла ей в 2022 году. Пейдж организовала профессиональную фотосессию и создала поздравительные карточки. Внутри открытки она просила разместить ее так, чтобы одинокие мужчины могли ее увидеть. Дэвис предпочитает успешных и высоких джентльменов. К сожалению, попытка оказалась неудачной.
«Либо мои друзья хотят, чтобы я оставалась одна, либо они не знают ни одного свободного мужчины», — поделилась она.