Одинокая жительница США решила найти пару с помощью рождественских открыток

12 января 2026, 13:02

Фото: iStock/Drazen Zigic

34-летняя Пейдж Дэвис из США придумала необычный способ поиска партнера. Об этом она рассказала в интервью изданию People.





В 2025 году Дэвис начала дарить друзьям не только праздничные открытки, но и визитки с фотографией и QR-кодом, ведущим на ее социальные сети. Женщина надеется, что знакомые будут передавать эти визитки подходящим мужчинам.



Идея печатать их с саморекламой пришла ей в 2022 году. Пейдж организовала профессиональную фотосессию и создала поздравительные карточки. Внутри открытки она просила разместить ее так, чтобы одинокие мужчины могли ее увидеть. Дэвис предпочитает успешных и высоких джентльменов. К сожалению, попытка оказалась неудачной.





«Либо мои друзья хотят, чтобы я оставалась одна, либо они не знают ни одного свободного мужчины», — поделилась она.